Deadpool 3 - kim będzie złoczyńca? Oto 8 kandydatów

Fani kina superbohaterskiego z niecierpliwością czekają na premierę Deadpoola 3. A zanim nadejdzie, wspólnymi siłami zastanawiają się, kto może być złoczyńcą, którego będą musieli pokonać wspólnymi siłami Wade Wilson i Wolverine. The Direct także postanowiło przyłączyć się do zabawy i wytypować 8 mocnych kandydatów do tej roli. Nominacje pochodzą zarówno ze świata MCU, jak i wcześniejszych filmów o X-Menach. Zobaczcie sami.

Deadpool 3 - 8 kandydatów na złoczyńcę

Według raportu Matta Belloniego, za pośrednictwem newslettera Puck, Deadpool 3 może opóźnić się, jeśli strajk aktorów nie zostanie rozwiązany, a studia nie dojdą do porozumienia z aktorami w najbliższym czasie. Co więcej, wyraźnie stwierdzono, że Marvel Studios może pozwolić sobie na wstrzymanie produkcji na około miesiąc - jeśli potrwa to dłużej, studio będzie zmuszone zmienić datę premiery.

Prawdopodobieństwo, że strajk zakończy się w przeciągu miesiąca jest praktycznie zerowe, więc najpewniej Deadpool 3 będzie opóźniony.