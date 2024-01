Deadpool 3 - tak ma wyglądać maska Wolverine'a. Jest przeciek

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel

Reklama

Przeciek grafiki pokazującej maskę Wolverine'a z filmu Deadpool 3 pochodzi od CanWeGetSomeToast, czyli tak zwanego scoopera z Twittera/X. Jest to osoba przeważnie dobrze poinformowana, której doniesienia nie raz się potwierdzały. Jednakże nadal oficjalna grafika nie trafiła do sieci, więc traktujemy to z dystansem jako plotkę. Zgodnie z zapowiedziami maska Logana wygląda jak w komiksach.

Deadpool 3 - maska Wolverine'a

https://twitter.com/XMenUpdate/status/1744704015487611219

Deadpool 3 - co wiemy?

Oficjalnie nie wyjawiono obszernych szczegółów na temat fabuły. Wiemy natomiast, że według plotek ma być to bardzo ważny film dla rozwoju MCU, ponieważ to właśnie on na dobre otworzy multiwersum w Kinowym Uniwersum Marvela. To oznacza, że wszelkie problemy i konsekwencje tego faktu będą odczuwalne w absolutnie każdej historii, która pojawi się po premierze Deadpoola 3, a co ostatecznie doprowadzi do kulminacji w Avengers: Secret Wars.

Ryan Reynolds oraz Hugh Jackman grają główne role. Shawn Levy stoi za kamerą. Premiera w lipcu 2024 roku w kinach.