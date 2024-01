Deadpool 3 - plotka o aktorce w roli Lady Deadpool. Reynolds mówi o więźniu 24601

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Marvel

Nowa plotka o Deadpoolu 3 pochodzi od @Cryptic4KQual, który do tej pory na Twitterze/X publikował sprawdzające się czasy trwania filmów i seriali. Teraz powoli wchodzi na rynek tzw. scooperów, czyli osób dobrze poinformowanych o tym, co się dzieje z wielkimi produkcjami. Nadal jednak jest to plotka, czyli informacja niepotwierdzona, więc traktujcie ją z dystansem.

Deadpool 3 - kto zagra Lady Deadpool?

Według jego źródeł w rolę wcześniej wspominanej Lady Deadpool, czyli kompletnie innej wersji Pyskatego Najemnika z alternatywnego świata równoległego wcieli się... Blake Lively, czyli znana aktorka i prywatnie żona Ryana Reynoldsa. Do tego Taylor Swift może się pojawić jako ona, a nie jako mutantka Dazzler, jak chcieli fani. W jej przypadku mówi się tylko o roli epizodycznej.

Jacy X-Meni się pojawią? Mamy oczekiwać różnych postaci z filmów X-Men 2 oraz X-Men: Pierwsza Klasa. Aczkolwiek przestrzega przed oczekiwaniom jakiejkolwiek wersji Magneto i Profesora X, bo podobno mogą w ogóle się nie pojawić.

Ponownie też pada informacja, że pierwszy teaser zadebiutuje w lutym 2024 roku podczas finału Super Bowl, gdy zawsze do sieci trafiają głośne zwiastuny filmów oraz seriali. Odbędzie się to w nocy czasu polskiego z 11 na 12 lutego.

Obok tych plotek Ryan Reynolds opublikował zdjęcie, jak siedzi z Hugh Jackmanem i oglądają drużyny Wrexham, która należy do aktora grającego Deadpoola. Odnosi się do Jackmana słowami: więzień 24601. Wydaje się więc potwierdzać plotki o tym, że Wolverine zostanie pojmany przez organizację TVA znaną z Lokiego. Scooper MyTimeToShineHello potwierdza też, że do tego Reynolds się odnosi.

Deadpool 3 - premiera w kinach w lipcu 2024 roku.

