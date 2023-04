Deadpool 3 - aktor z Sukcesji z ważną rolą. Ryan Reynolds zdradza szczegóły

Fox

Matthew Macfadyen, gwiazda Sukcesji, dołączył do obsady Deadpoola 3. I wygląda na to, że może mieć ważną rolę do odegrania. Ryan Reynolds przyznał, że aktor będzie obecny na planie zdjęciowym codziennie. Zobaczcie szczegóły poniżej.

Deadpool 3 - nowe nazwisko w obsadzie. To gwiazda Sukcesji i Dumy i Uprzedzenia

Deadpool 3 - aktor z Sukcesji z ważną rolą

Reynolds w rozmowie z CTV - którą udostępniono za pośrednictwem oficjalnego konta firmy na TikToku - wypowiedział się na temat nowego członka obsady. Jego zdaniem Matthew Macfadyen jest jednym z najlepszych współczesnych aktorów. Gdy jego rozmówca stwierdził, że widzowie nienawidzili go w Sukcesji, Ryan Reynolds powiedział:

Może? Ja kochałem go w Sukcesji. Muszę podziwiać faceta, który stoi okrakiem nad linią pomiędzy byciem złoczyńcą, a bohaterem. I męczennikiem. I wieloma innymi rolami.

Następnie Reynolds dodał, że Macfadye będzie na planie Deadpoola 3 każdego dnia:

Myślę, że Matthew Macfayden jest jednym z najciekawszych aktywnych aktorów. Fakt, że będzie na planie naszego Deadpoola każdego dnia, jest trochę stresujący - będę oszołomiony jego obecnością.

Skoro aktor będzie obecny na planie codziennie, musi odgrywać ważną rolę w historii.

