Deadpool 3: Morena Baccarin może powrócić jako Vanessa. Trwają negocjacje

Morena Baccarin negocjuje ponowne wcielenie się w rolę ukochanej Pyskatego Najemnika, Vanessy Carlysle, w Deadpool 3 od Marvel Studios. Aktorka zapewnia jednak, że jej powrót nie jest jeszcze pewny.

Morena Baccarin zapytana w podcaście Inside of You Michaela Rosenbauma o jej potencjalne zaangażowanie w 3. część Deadpoola odpowiedziała : „Muszę być bardzo dyplomatyczna, jeśli chodzi o to, co tu mówię. Chciałabym w tym grać. Zadzwonili do mnie w tej sprawie, ale nie przystaliśmy na warunki. Wszyscy robią, co w ich mocy. I może to zadziała, a może nie. Nie wiem.”

Nie jest zaskoczeniem, że Marvel Studios chce powrotu Baccarin. Postać Vanessy jest integralną częścią serii Deadpool, co więcej motywacją Wade’a Wilsona (Ryan Reynolds). W części z 2016 roku było pragnienie ponownego połączenia się z Vanessą po tym, jak został oszpecony przez Eda Skreina.

Deadpool 3 – scenariusz, reżyseria

Deadpool 3 ma być wyreżyserowany przez Shawna Levy’ego , który wcześniej reżyserował film Free Guy i Projekt Adam, gdzie występował Reynolds. Scenariusz nadchodzącego filmu napisali Rhett Reese, Paul Wernick i Zeb Wells.

Deadpool 3 ma wejść do kin 8 listopada 2024 roku.