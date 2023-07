Deadpool 3 - pierwsze zdjęcia z planu. Ryan Reynolds w nowym kostiumie w MCU!

fot. materiały prasowe

Na pierwszych fotkach z planu Deadpoola 3 widzimy Ryana Reynolsda w kostiumie Pyskatego Najemnika, w którym zadebiutuje w MCU. Nie pojawił się żaden kontekst scen, które w tym miejscu są kręcone. Zobaczcie i oceńcie sami.

Deadpool 3 - zdjęcia z planu

https://twitter.com/DP3_news/status/1676947785529151494

Szybko pojawiają się teorie. W tle za Ryanem Reynoldsem widać las, który kojarzy się ze scenami z Logan: Wolverine. Nie jest wykluczone, że być może to jest ta sama lokacja. Twórcy jednak nie zamierzają wymazać wydarzeń z Logana, bo film rozgrywać się ma przed wydarzeniami z tego widowiska, a na ekranie zobaczymy różne alternatywne wersje Wolverine'a granego przez Hugh Jackmana.

Szczegóły fabuły widowisko są trzymane w tajemnicy. Wiemy, że poprzez koncept multiwersum będzie to pierwszy film obu superbohaterów należący w pełni do MCU. Do tego według przecieków od Deadpoola 3 motyw multiwersum na dobre zostanie otwarty i będzie zmieniać MCU nie do poznania, czyli będzie mieć kluczowy wpływ na kolejne produkcje.

Deadpool 3 - premiera w maju 2024 roku w kinach.