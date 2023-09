Deadpool 3 wprowadzi do Avengers: Secret Wars. Nowe przecieki intrygują

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel Studios

Reklama

Nowe informacje o Deadpoolu 3 pochodzą od KC Walsha, dziennikarza GWW, który przeważnie ma dobre i sprawdzające się źródła. Nadal jednak jego doniesienia są plotką, więc traktujmy je z dystansem do ewentualnego potwierdzenia.

Deadpool 3 - o czym jest film?

Dzięki doniesieniom Walsha po raz pierwszy poznajemy konkrety na temat fabuły Deadpoola 3. Podkreśla on, że film jest kluczowy dla MCU i wprowadzi bezpośrednio do wydarzeń z widowiska Avengers: Secret Wars. Wcześniej mówiono, że dopiero w Deadpoolu 3 motyw multiwersum, czyli alternatywnych światów równoległych zostanie na dobre otwarty i zmieni MCU na zawsze.

Według Walsha alternatywne rzeczywistości zapadają się w wyniku Kolizji, o których była mowa w filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu, więc organizacja TVA znana z serialu Loki zbiera superbohaterów z umierających światów, aby wsadzić ich do jednego uniwersum. W tym przypadku ma być to Nowa Ziemia lub znany z komiksów Battleworld. Wolverine został wybrany jako ten, kogo trzeba uratować z uniwersum X-Menów studia 20th Century Fox.

Deadpool w tym czasie siedzi... w więzieniu w placówce TVA. Okazuje się, że Pyskaty Najemnik używał urządzenia Cable'a do podróży w czasie, które dostał w Deadpoolu 2. Aresztowano go więc za to, że manipulował czasem. Przez określony rozwój historii Wolverine wpadnie na uwięzionego Deadpoola i tak rozpocznie się ich wspólna przygoda. Ich celem ma być uratowanie rzeczywistości Wolverine'a i jego przyjaciół.

Dziennikarz dodaje, że czarnym charakterem opowieści jest Cassandra Nova, w którą wciela się Emma Corrin. Wcześniej inne źródła to potwierdzały. Cassandra Nova to osoba znana z komiksów Marvela. W nich też Cassandra była złą siostrą bliźniaczką Charlesa Xaviera vel profesora X. Miała ona równie potężne moce. Xavier próbował ją zabić w łonie matki, ale ona przetrwała atak i spędziła całe życie odbudowując ciało i chcąc się zemścić.

Przypomnijmy, że przez strajk aktorów prace na planie Deadpoola 3 zostały wstrzymane do odwołania. Choć premiera miała odbyć się w 2024 roku to może się zmienić, jeśli strajk szybko się nie zakończy. Potwierdził też oczywistość: Hugh Jackman powróci w kolejnych filmach MCU.

Zobacz także: Plotka Plotka

Warianty znanych bohaterów Marvela. Czy trafią do MCU w Secret Wars?