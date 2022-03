Deadpool 3 - film o duecie, którego nie oczekiwaliśmy? Wpis reżysera rozpoczął burzę spekulacji

fot. 20th Century Studios

Portal Forbes opublikował obszerny artykuł o Ryanie Reynoldsie z wypowiedziami aktora. Temat Deadpool 3 oczywiście również padł i aktor zdradził dość istotną ciekawostkę: film będzie produkowany również przez jego firmę Maximum Effort. Jest to bardzo rzadka sytuacja, bo poza Incredible Hulk oraz Spider-Manami tworzonymi z Sony żaden film uniwersum nie był produkowany przez kogoś innego, niż Marvel Studios.

Deadpool 3 - Hulk się pojawi?

Shawn Levy, reżyser Deadpoola 3 opublikował na Twitterze zdjęcie z planu Projektu Adam. Na nim są Mark Ruffalo i Ryan Reynolds, ale to co przykuwa uwagę to naklejki Hulka i Deadpoola. Do tego filmowiec użył hashtagu #Deadpool oraz dodał wymowne słowa. Wpis został zinterpretowany jako sugestia, że Hulk i Deadpool będą razem w nowym filmie. Na razie to spekulacja bazowana na tym tweecie i nikt niczego nie potwierdził.

https://twitter.com/ShawnLevyDirect/status/1505636297502707717

Deadpool - lekcja dla Ryana Reynolds.

W rozmowie wyjawił, że Deadpool nauczył go, że potrzeba jest matką wynalazku.

- Deadpool jako seria nigdy nie miał budżetów i finansów jak większe filmy komiksowe. Dwóch największych przeciwników kreatywności to zbyt dużo czasu i za dużo pieniędzy. Poprzez Deadpoola nauczyłem się wartości postaci nad spektaklem.

Wyjawił też swoje podejście do promocji, a wiemy, że Ryan Reynolds jest aktywny w wymyślaniu szalonym akcji promocyjnych do filmów, w których gra. W obu Deadpoolach oraz w Free Guy to widzieliśmy.

- Obecnie nie zależy mi na tym, aby stworzyć najlepsza reklamę. Ważniejsze dla mnie jest stworzenie najbardziej efektywnej reklamy, a to oznacza, że muszę osiągnąć zaangażowanie odbiorcy ponad wyświetlenia. Jeśli możesz tym sposobem uchwycić chwilę i przejść do rozmowy o niej, wówczas twoja marka staje się tematem rozmowy.

Deadpool 3 nie ma daty premiery.

