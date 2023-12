Deadpool 3 - Ryan Reynolds reaguje na wyciek spoilerowych zdjęć. Ma wiadomość do widzów i dziennikarzy

fot. materiały prasowe

Zdjęcia z planu Deadpoola 3 zdradziły dość duże spoilery. Ci, którym to nie przeszkadza są zadowoleni, bo poznają nowe informacje o nadchodzącym widowisku MCU. Wielu jednak nie podoba się to, że przed nawet skończeniem prac na planie dowiadują się tak wielu rzeczy i to często mimowolnie, bo spoilery są w postach na social media czy w nagłówkach portali internetowych. Ryan Reynolds na to zareagował.

Deadpool 3 - komentarz Ryana Reynoldsa

Aktor i producent filmu ma w tym wszystkim dobrą wiadomość dla widzów. W odróżnieniu od większości ostatnich filmów MCU, ważne dla niego i twórców jest kręcenie w prawdziwych lokacjach, nie w studiu czy na tle green screenu oraz używanie praktycznych efektów specjalnych.

- Niespodzianki są częścią magii kinowych filmów. Ważne dla nas jest kręcenie nowego Deadpool w prawdziwych, naturalnych lokacjach, wykorzystując efekty praktyczne zamiast filmować w studiu czy cyfrowo. Teleobiektywy wciąż spoilerują niespodzianki i utrudniają wszystkim tę sytuację.

Dalej wyraża nadzieję (jednocześnie kierując swoje słowa do ludzi rozpowszechniających fotki w sieci), że choć część portali internetowych i kont w mediach społecznościowych przestanie pokazywać te zdjęcia. Ma świadomość, że jednym z powodów wrzucania przez ludzi spoilerów do sieci jest prosty fakt: są podekscytowani filmem. Chcą jednak ukryć tyle niespodzianek przed widzami, ile to możliwe.

Na ten moment wszystkie zdjęcia z planu pokazywały sceny z jednej lokacji. Osoby z zakulisową wiedzą mówią jednak, że cały film bynajmniej tam się nie rozgrywa i jest to czubek góry lodowej tego, co szykują.

Deadpool 3 - premiera w lipcu 2024 roku.