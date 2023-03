Deadpool 3 - pojawi się kilka wariantów Wolverine'a? Hugh Jackman wywołał burzę

Fot. Marvel

Hugh Jackman w rozmowie z francuskim Le Parisien mógł zdradzić ważną informację na temat swojej roli w Deadpoolu 3. Przypominamy, że aktor w filmie ponownie wcieli się w Wolverine'a i będzie to jego debiut w MCU. Jego udział w produkcji to miła niespodzianka dla fanów, którzy myśleli, że ostatecznie pożegnał się z postacią w Loganie z 2017 roku.

Choć do tej pory nie zdradzono za wiele informacji na temat fabuły, to nowy wywiad zdaje się sugerować, że Hugh Jackman zagra w produkcji aż dwa warianty Wolverine'a. Aktor potwierdził też, że zdjęcia zaczną się latem 2022 roku.

Deadpool 3 - pojawi się kilka wariantów Wolverine'a?

The Direct przetłumaczyło wywiad z francuskim Le Parisien. Według portalu Hugh Jackman powiedział w nim, że zagra "podwójną rolę" (dual role) jako Wolverine.

Tak, to będzie nawet podwójna rola. Ryan i ja przyjaźnimy się od dwudziestu lat, dobrze się razem bawimy. Zaczynamy zdjęcia tego lata.

"Podwójna rola" może być rozumiana na wiele sposobów, jednak część fanów twierdzi, że skoro w 4. fazie MCU skupiono się na pokazywaniu, co potrafi multiwersum, to Hugh Jackman miał na myśli, że zagra dwa warianty Wolverine'a. To nie byłaby nowość - nawet w Loganie wcielił się zarówno w głównego bohatera, jak i jego klona X-24.

Z drugiej strony możliwe, że "podwójna rola" odnosiła się jedynie do grania u boku Ryana Reynoldsa i tego, że Wolverine będzie miał równie ważną rolę w historii, co Deadpool. Co myślicie?

Deadpool 3 - Hugh Jackman pokazuje mięśnie

Hugh Jackman udostępnił swój progres z trenowania do roli w Deadpoolu 3 na Instagramie. Na pierwszym slajdzie znajdziecie nowe zdjęcie. Pozostałe to ujęcia z treningów, którymi aktor podzielił się już wcześniej - widzicie progres? Zaś na samym końcu, dwa ostatnie slajdy, znajdziecie fotografie z treningów Ryana Reynoldsa.

Deadpool 3 - Hugh Jackman ćwiczy do roli Wolverine'a

Deadpool 3 - kiedy premiera?

Deadpool 3 przygotowuje się do rozpoczęcia zdjęć. Premiera jest zaplanowana na 8 listopada 2024 roku.

Warto wspomnieć, że według Production List inny film MCU, Blade, zacznie kręcenie tego samego dnia.

