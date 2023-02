Hugh Jackman uszkodził sobie głos - to "zasługa" Wolverine'a. Zobaczcie komentarz aktora

fot. IMDb.com

Hugh Jackman opowiedział o ciemnych stronach grania Wolverine'a. Okazuje się, że artysta, który od lat wykorzystuje swój talent muzyczny w musicalach - zdobył nawet nagrodę Tony dla najlepszego aktora za rolę w The Boy from Oz - przez wcielanie się w sławnego X-Mena uszkodził sobie głos, co bezpośrednio wpłynęło na jego umiejętności wokalne. Zobaczcie jego komentarz poniżej.

Hugh Jackman grał między innymi w takich musicalach jak Les Misérables w 2012 roku, The Greatest Showman w 2017 roku, a na Broadwayu wystąpił w The Music Man.

Hugh Jackman uszkodził sobie głos - to "zasługa" Wolverine'a

Aktor wcielał się w Logana przez ostatnie 23 lata. Jako Wolverine musiał krzyczeć, wrzeszczeć i warczeć, co wpłynęło na jego muzykalność. W programie BBC Front Row zdradził, że:

Narobiłem głosowi trochę szkód jako Wolverine. Moje falsetto nie jest tak mocne, jak kiedyś, ma to związek z warczeniem i wrzeszczeniem na planie. Mój nauczyciel śpiewu ze szkoły teatralnej byłby przerażonymi niektórymi rzeczami, jakie robiłem jako Wolverine.

Hugh Jackman dopowiedział, że ma to związek także z tym, że nie przestrzegał zasad, których uczono go w szkole.

Nauczyliśmy się w szkole techniki, jak krzyczeć i wrzeszczeć bez rujnowania głosu. Jednak jako Wolverine robiłem rzeczy, które uszkodziły mój wokal. Pracuję nad tym. Współpracuję teraz z nauczycielem śpiewu i dbam o to, by nie zrobić sobie krzywdy. I wkładam tyle samo wysiłku w ruch fizyczny, co przygotowania wokalne do każdej roli.

Deadpool 3 - Hugh Jackman pokazuje mięśnie

Przypominamy, że Hugh Jackman przygotowuje się, by wrócić jako Wolverine w Deadpoolu 3. Obiecuje, że wtedy jego krzyki będą o wiele zdrowsze! Aktor niedawno udostępnił swój progres na Instagramie i podpisał zdjęcie, drocząc się z młodszym o 8 lat Ryanem Reynoldsem:

Ma tylko 46 lat. A ja jestem starszy. Ale to nie zawody.

Na pierwszym slajdzie znajdziecie nowe zdjęcie. Pozostałe to ujęcia z treningów, którymi aktor podzielił się już wcześniej - widzicie progres? Zaś na samym końcu, dwa ostatnie slajdy, znajdziecie fotografie z treningów Ryana Reynoldsa.

Deadpool 3 - Hugh Jackman ćwiczy do roli Wolverine'a

