Deadpool 3 - biceps Wolverine'a mógłby was zmiażdżyć. Hugh Jackman pokazuje mięśnie

Hugh Jackman udostępnił na mediach społecznościowych nowe zdjęcie, na którym pokazuje sylwetkę. Aktor ćwiczy do roli w filmie Deadpool 3 i trzeba przyznać, że biceps Wolverine'a jest naprawdę imponujący.

Deadpool 3 to jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów Marvel Studios. Dużo emocji wśród fanów budzi powrót Hugha Jackmana jako Wolverine'a, a także poprzedzające premierę zabawne interakcje pomiędzy aktorami. Teraz oboje postanowili udostępnić zdjęcia, na których trenują do filmu. Choć Ryan Reynolds zrobił naprawdę imponujące postępy, to Hugh Jackman też ma się czym pochwalić. Zobaczcie sami.

Deadpool 3 - Hugh Jackman pokazuje mięśnie

Hugh Jackman udostępnił swój progres na Instagramie i podpisał zdjęcie, drocząc się z młodszym o 8 lat Ryanem Reynoldsem:

Ma tylko 46 lat. A ja jestem starszy. Ale to nie zawody.

Na pierwszym slajdzie znajdziecie nowe zdjęcie. Pozostałe to ujęcia z treningów, którymi aktor podzielił się już wcześniej - widzicie progres? Zaś na samym końcu, dwa ostatnie slajdy, znajdziecie fotografie z treningów Ryana Reynoldsa.

Deadpool 3 - Hugh Jackman ćwiczy do roli Wolverine'a

Hugh Jackman w programie The Late Show with Stephen Colbert powiedział, że tym razem wróci jako Wolverine "większy niż kiedykolwiek" i trzeba przyznać, że stara się dotrzymać obietnicy.

Deadpool 3 trafi do kin 8 listopada 2024 roku.

