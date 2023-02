Deadpool 3 - jak superbohater przejdzie do MCU? Multiwersum odegra ważną rolę

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fox

Nowe doniesienia na temat Deadpoola 3 pochodzą od niezawodnego portalu Cosmic Circus, który ma dobre i często sprawdzające się informacje.

Deadpool 3 - multiwersum w grze

Wiemy, że Deadpool oraz Wolverine wkroczą do MCU dzięki motywie multiwersum, czyli równoległych światów alternatywnych. Według Cosmic Circus multiwersum zostanie na dobre otwarte w Deadpoolu 3 i dopiero od tego momentu chaos z tym związany będzie w MCU odgrywał kluczową rolę. Wówczas Saga Multiwersum wejdzie na następny poziom prowadzący bezpośrednio do Avengers: The Kang Dynasty i Avengers: Secret Wars. Podkreślają, że zobaczymy pełny efekt motywu multiwersum w kolejnych produkcjach począwszy od Deadpoola 3.

Według nich do momentu otworzenia multiwersum w Deadpoolu 3 nie będzie ono samo w sobie fabularnym kluczem we wszystkich filmach i serialach. Jednak też zwraca uwagę, że to nie oznacza braku motywu w MCU do tego momentu. Będą indywidualne historie, które będą korzystać z multiwersum w fabule, ale po Deadpoolu 3 będzie to po prostu fundament uniwersum, bo jego otwarcie będzie mieć duże konsekwencje.

Deadpool 3 - premiera w 2024 roku.

