Prace nad Deadpool & Wolverine zakończone. Z tego twórcy nie mogli zażartować, ale i tak to zrobili

Po ponad roku od wejścia ekipy na plan i kilkutygodniowych dokrętkach Deadpool & Wolverine nareszcie gotowy jest na swoją premierę. Ryan Reynolds na Instagramie oficjalnie potwierdził, że prace nad produkcją Marvela zostały już zakończone. Film przeszedł przez proces postprodukcji i jest gotowy do wyświetlania w kinie.

I to wszystko, co było do zrobienia w postprodukcji. Czuję, jakby praca trwająca milion lat wydarzyła się w mgnieniu oka. Siedzenie obok tego gościa [Shawna Levy’ego] sprawiło, że wszystko było takie słodkie… ciężko od tego się oderwać.

Deadpool & Wolverine – Marvel nie pozwolił zażartować z narkotyków

W rozmowie z Total Film Shawn Levy przyznał, że na wczesnym etapie tworzenia historii dyskutowali o niektórych z bardziej ryzykownych żartów, na które Marvel mógł nie wyrazić zgody. Jednym z takich tematów były narkotyki, które jednak będą obiektem żartów w filmie. Reżyser wyznał, że ich rozmowa była na tyle ciekawa, że postanowili z niej gag.

W taki sposób opisuje to Levy:

Jestem bardzo ostrożny z tym, co mogę powiedzieć, ale z pewnością już na początku były rozmowy na temat jawnego zażywania narkotyków. W końcu pomyśleliśmy, że to była interesująca rozmowa. Zgodziliśmy się, że napiszemy scenę dialogową o tym, co właśnie przeżyliśmy.

Deadpool & Wolverine - zdjęcia

Deadpool & Wolverine

Deadpool & Wolverine - fabuła, obsada, data premiery

Po kilku niepowodzeniach zawodowych związanych z kryzysem wieku średniego Wade Wilson postanawia oficjalnie przejść na emeryturę jako Deadpool i zostaje sprzedawcą używanych samochodów. Jednak gdy w grę wchodzą losy jego przyjaciół, rodziny i całego świata, Deadpool raz jeszcze chwyci katanę. Rekrutuje niechętnego i zdystansowanego Wolverine'a, aby wraz z nim walczyć nie tylko o przetrwanie, ale i całą ich spuściznę.

Za scenariusz odpowiadają Rhett Reese i Paul Wernick, czyli osoby odpowiedzialne za pierwsze dwie części, a wspierają ich Zeb Wells, Ryan Reynolds (jak przy każdej części) i reżyser widowiska, Shawn Levy. W obsadzie poza Reynoldsem i Hugh Jackmanem są Morena Baccarin, Brianna Hildebrand, Jennifer Garner (Elektra), Leslie Uggams, Karan Soni, Stefan Kapicić, Shioli Kutsuma, Rob Delaney, Emma Corrin oraz Matthew Macfadyen.

Deadpool & Wolverine - premiera 26 lipca 2024 roku.

