Deadpool i Hulk we wspólnym filmie? Rob Liefeld chciałby to zobaczyć. Kategoria R na Disney+

Rob Liefeld, współtwórca Deadpoola, w rozmowie z portalem Comicbook.com skomentował fakt, że tytuły z antybohaterem wreszcie trafiły na Disney+ w USA. Czy jest to związane z czymś większym, dotyczącym Deadpoola 3?

Filmowiec postrzega wkroczenie Deadpoola na Disney+ jako coś pozytywnego. Opowiedział o swoich synach, którzy uwielbiają MCU, ale w wieku 20 lat lat nie czują już tego samego, co jako dziesięciolatkowie. Chcą trochę więcej mięsa i dojrzałej tematyki.

To doskonały sposób.nie musi tworzyć filmu z kategorią R. Na Disney+ pojawi się dziewięć godzin takiego materiału. Myślę, że to nowy Bob (Chapek) kontra stary Bob (Iger), który jest jak: "Hej! Wrzućmy to!" - może nie ma takich samych skrupułów, co stary Bob, więc nowy Bob ma podejście: "wstawmy rzeczy z kategorią R!". I mądrze robi, bo mówię ci, ludzie będą je oglądać.