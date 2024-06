Deadpool & Wolverine - Ladypool, tajemnicza blondynka na planie i Logan w pełnym kostiumie

fot. materiały prasowe

W filmie Deadpool & Wolverine ma pojawić się wiele występów cameo. Problem w tym, że nie wiadomo jakich, a plotki z dnia na dzień robią się coraz bardziej szalone. Teraz pojawiło się kilka ciekawych aktualizacji na temat dwóch z nich: Ladypool i Roba Liefelda. Poza tym do internetu trafiły zdjęcia posągów, które przedstawiają dwóch głównych bohaterów filmu w kostiumach.

Deadpool & Wolverine - cameo Ladypool

W teaserze Best Friends Day pojawiły się nogi postaci, która wygląda jak Ladypool aka Lady Deadpool. Doniesienia mówią, że w tej roli może wystąpić Taylor Swift. Głównie przez to, że artystkę zobaczono na meczu Kansas City Chiefs kontra New York Jets w towarzystwie Ryana Reynoldsa, Hugh Jackmana i reżysera Shawna Levy'ego. Fani spekulują zaś, że Lady Deadpool mogłaby zagrać Blake Lively, żona Ryana Reynoldsa i znana aktorka.

Zdaniem insidera MTTSH nie będzie to jednak żadna z nich. Dodał, że Swift "podejmuje działania w innych dużych franczyzach".

Tym bardziej ciekawe jest to, że Atlanta Filming opublikowało na Instagramie poniższy post. Według ich źródeł Taylor Swift (albo ktoś łudząco do niej podobny) zagra żeńską wersją, ale nie Deadpoola, tylko Wolverine'a. Ktoś w komentarzu stwierdził nawet, że to może być błąd i osobie na zrzucie ekranu chodziło właśnie o Ladypool, ale Atlanta Filming zaprzeczyło.

Deadpool & Wolverine - cameo Roba Liefelda

Wiele osób zastanawiało się, czy Rob Liefeld - rysownik i scenarzysta komiksowy, który jest współtwórcą postaci Wade'a Wilsona - pojawi się w nadchodzącym filmie Deadpool & Wolverine, tak jak zrobił to w 1. części. Artysta za pomocą platformy X poinformował fanów, że nie. Dodał, że nie narzeka, ale woli wprost uprzedzić oglądających, którzy mogliby spodziewać się jego cameo.

Deadpool & Wolverine - rzeźby głównych bohaterów

W Japonii pojawiły się rzeźby Deadpoola i Wolverine'a naturalnej wielkości, które dają spojrzenie na jak dotąd najbardziej szczegółowe ujęcie Logana w pełnym kostiumie.

Z kolei na nowym plakacie, wykorzystującym wcześniejsze materiały marketingowe, Deadpool zamiast miecza dzierży rakietę do tenisa.

Deadpool & Wolverine - nowy teaser

