Deadpool & Wolverine - Logan z ikoniczną maską. Spec od efektów przerobił zwiastun

Taram Singh to spec od efektów specjalnych pracujący w branży od lat. Jest też fanem Marvela i MCU, więc wziął pełny zwiastun widowiska Deadpool & Wolverine i go lekko przerobił. Dodał Loganowi ikoniczną maskę Wolverine'a, która - jak wiemy z oficjalnych ogłoszeń - pojawi się na ekranie. Do tej pory widzieliśmy ją tylko na grafikach z produktów związanych z hollywoodzkim widowiskiem.

Deadpool & Wolverine - fanowska przeróbka

Zobaczcie i oceńcie sami, jak Logan wygląda masce:

Deadpool & Wolverine - dokrętki

Daniel Richtman, którego doniesienia się przeważnie sprawdzają, twierdzi, że przez kilka dni trwać będą dokrętki do filmu, czyli twórcy kręcą jakieś nowe sceny. Mają potrwać krótko, bo tylko do końca kwietnia. Nie wiadomo, co w nich mamy, ale nie jest wykluczone, że z uwagi na zalew plotek o tym, kto może się pojawić w widowisku w roli epizodycznej, że Marvel Studios dodaje jakąś niespodziankę.

Deadpool & Wolverine - premiera w kinach odbędzie się 26 lipca 2024 roku. Jest to globalny start emisji, do którego polski rynek został dołączony.

