Spoiler w opisie Deadpool & Wolverine dotyczy MCU. Jest plakat z Jezusem Marvela

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Do sieci trafił nowy opis fabuły widowiska Deadpool & Wolverine, który jest zaiste spoilerowy. Zdradza on dość kluczową ciekawostkę odnośnie tego, co Deadpool i Wolverine będą robić w MCU w tym filmie. Traktujcie więc to jako spoiler!

Deadpool & Wolverine - spoilery

Nowy opis został dołączony do produktów związanych z filmem i widnieje w jednym z amerykańskich sklepów wysyłkowych.

Dowiadujemy się z niego, że Deadpool i Wolverine będą walczyć ze złoczyńcami z filmowego uniwersum Marvela. Do tego w jakiś sposób pojawią się w trakcie najbardziej ulubionych scen faz 1-4 w MCU, nadając im swój twist z wysoką kategorią wiekową. Na razie nie wiadomo, w jakich scenach ich zobaczymy, ani w jaki sposób tam się dostaną, ale fani już spekulują, że portale i bitwa z armią Thanosa w Końcu gry może być właśnie tym. Konkretne szczegóły nie są znane.

Deadpool & Wolverine - galeria

Specjalnie na wydarzenia CCXP Mexico przygotowano plakat, który odnosi się do stwierdzenia Pyskatego Najemnika, że jest Jezusem Marvela. Towarzyszą mu też inne postacie. Poza tym pojawiły się też inne plakaty z Deadpoolem, Wolverine'em i oczywiście Dogpoolem.

Najnowsze grafiki na początku pełnej galerii plakatów i zdjęć z filmu.

Deadpool & Wolverine

Deadpool & Wolverine - premiera 26 lipca 2024 roku w kinach.