Pierwsze reakcje na Deadpool & Wolverine. Szykuje się najlepszy film Marvela od czasu Avengers: Koniec gry

Pojawiły się już pierwsze reakcje po seansie Deadpool & Wolverine. Są przytłaczająco pozytywne, co jest zapewne miłą odskocznią dla Marvela, który w ostatnim czasie zaliczył kilka wpadek, na czele z filmem Ant-Man i Osa: Kwantomania.

Co pierwsi widzowie uważają o filmie Deadpool & Wolverine? Przede wszystkim krytycy zapowiadają świetną zabawę. Uważają, że jest to „krok we właściwym kierunku” dla Marvela. Padają nawet tak górnolotne określenia, jak „największy, najodważniejszy i najbardziej kozacki film od czasu Wojny bez granic i Końca gry” oraz „najbardziej krwawe i najśmieszniejsze” widowisko MCU w historii. Recenzenci zgadzają się, że Ryan Reynolds i Hugh Jackman są świetnym duetem, który ma niesamowitą chemię na ekranie. Chwalą także występy cameo i przygotowane przez twórców niespodzianki.

Podsumowując: po filmie Deadpool & Wolverine możemy spodziewać się dużo akcji, gagów i serca. Bo choć krytycy nie uważają, że to „idealny” film i padają nawet słowa, że historia mogła być nieco bardziej dopracowana, to zgadzają się, że został stworzony z ogromną miłością do tych postaci i komiksów. „To może być najbardziej Marvelowska rzecz, jaką kiedykolwiek wypuścił Marvel” – podsumował Hunter Friesen, redaktor naczelny Cinema Dispatch.

Pierwsze reakcje na Deadpool & Wolverine

Poniżej zebraliśmy dla was najciekawsze reakcje i przetłumaczyliśmy część z nich.

Deadpool & Wolverine jest przełomem dla MCU, ponieważ to ich największy, najodważniejszy i najbardziej kozacki film od czasów Wojny bez granic i Końca gry. Ryan Reynolds i Hugh Jackman to duet, na który wszyscy czekaliśmy!

Deadpool & Wolverine to najzabawniejszy projekt MCU w historii i (oczywiście) najbardziej krwawy. Ryan Reynolds i Hugh Jackman jako swoje ikoniczne wcielenia są razem na ekranie NIESAMOWICI. Nie jest to idealny film, ale zdecydowanie ekscytujące kinowe przeżycie i krok we właściwym kierunku dla Marvela.

Naprawdę podobał mi się Deadpool & Wolverine – tak, występy cameo i niespodzianki są epickie, również humor, sceny akcji i walki są niesamowite, ale... to szacunek i miłość do tych bohaterów są czymś, co ostatecznie podbije Wasze serca.

Jestem po seansie Deadpool & Wolverine i to był piep****y list miłosny Marvela do komiksów i przedstawionych w filmie bohaterów, od początku do końca! ŚWIETNIE SIĘ BAWIŁAM.

Deadpool & Wolverine był FANTASTYCZNY! Chemia pomiędzy Hugh i Ryanem była NIESAMOWITA! Genialne sceny akcji, humor i występy cameo, które wzbogaciły tę historię.

