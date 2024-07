Deadpool & Wolverine - jak uzyskać licencję na utwór Madonny? Aktorka "odda hołd" TEMU X-Menowi

fot. materiały prasowe

Zwiastun Deadpool & Wolverine perfekcyjnie współgrał z głosem Madonny w tle. Jednak jakim cudem udało się przekonać wokalistkę do wykorzystania jej piosenki Like a Prayer w klipie Marvela? Ryan Reynolds i Hugh Jackman przyznali, że nie było to łatwe zadanie, o czym opowiedzieli z reżyserem w wywiadzie dla SiriusXM. Musieli odwiedzić artystkę i przedstawić jej konkretny fragment, w którym piosenka zostałaby puszczona.

- Poprzedźmy to faktem, że zazwyczaj Madonna nie udziela licencji na piosenkę, zwłaszcza na ten utwór. Więc nasza prośba była wielką sprawą, a jej użycie z pewnością jeszcze większą. Pojechaliśmy do niej, spotkaliśmy się i w pewnym sensie pokazaliśmy jej, jak, gdzie i dlaczego piosenka zostałaby wykorzystana.

Shawn Levy zażartował, że podczas tych odwiedzin czuł się jak na wizycie rodziny królewskiej. Z kolei Reynolds miał zapytać jednego z przełożonych Madonny o to, jak należy się do niej zwracać. Ostatecznie wizyta zakończyła się sukcesem - artystka dała nawet pomocne wskazówki, jak można wykorzystać jej piosenkę w najlepszy sposób.

- Obejrzała to, i nie żartuję, powiedziała: "Musicie to zrobić".

Emma Corrin "oddaje hołd" odtwórcom Profesora X

Próbując wejść w głowę Charlesa Xaviera, Emma Corrin miała wiele materiału do przerobienia. Podczas rozmowy z portalem ScreenRant, aktorka wyjaśniła swój proces przygotowawczy do roli Cassandry Novy, bliźniaczki doktora granego przez Patricka Stewarta i Jamesa McAvoya.

- Tak, przyjrzałam się ich dwóm występom. Chociaż przedtem wahałam się, myśląc nad tym, czy nadal będę w stanie zrobić coś własnego. Ale to, jak przedstawili osobę o tak wewnętrznej i telepatycznej mocy, było naprawdę interesujące. Chciałam zobaczyć, czy są jakieś elementy, do których mogłabym nawiązać bądź złożyć im hołd, co oczywiście spodobałoby się fanom.

Corrin zaznaczyła również, że wygląd Cassandry pozostaje wierny komiksowej wersji. Jednocześnie, w filmie można dostrzec część jej historii oraz relacji z bratem, co jest widoczne szczególnie pod względem motywacji bohaterki.

Deadpool & Wolverine rozwiązuje 24-letni problem Hugh Jackmana

Nadchodzący film nie tylko wprowadzi Wade'a Wilsona do MCU, ale również otworzy furtkę dla Wolverine'a. Hugh Jackman stwierdził, że praca z Levym oraz Reynoldsem na planie była odkrywcza również dla niego samego. Pozwoliła mu bowiem przełamać długotrwałą przeszkodę, którą próbował pokonać od ponad dwóch dekad. Nie zdradził jednak, na czym dokładnie polegał ten problem, ale jest pewien, że widzowie dostrzegą to w kinach.

- To znaczy, zobaczyć Wolverine'a z Deadpoolem to zupełnie inny klimat, ale jestem za to bardzo wdzięczny. Czuję ogromną ulgę i cieszę się, że zadałeś mi to pytanie. Odpowiedź to "tak" i nie mogę się doczekać, aż to odkryjecie.

Polscy widzowie będą mogli odkryć zmianę w Loganie już 25 lipca na pokazach przedpremierowych. Oficjalna premiera filmu Deadpool & Wolverine nastąpi dzień później, 26 lipca.