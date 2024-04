Deadpool & Wolverine, W głowie się nie mieści 2 i inne filmy - nowe plakaty i banery z CinemaConu

20th Century Fox/Screen Rant

Wczoraj w Ceasars Palace w Las Vegas rozpoczął się tegoroczny CinemaCon, największe na świecie wydarzenie branżowe, na którym spotykają się właściciele sieci kinowych. Konwent jest jednocześnie doskonałą okazją do promowania nadchodzących filmów; teraz skorzystali z niej m.in. twórcy produkcji Deadpool & Wolverine, W głowie się nie mieści 2, Ciche miejsce 3, Kaskader czy Twisters.

W przypadku tegorocznej odsłony Kinowego Uniwersum Marvela mówimy o nowym banerze, który stanowi jednak de facto małą przeróbkę pierwszego materiału promocyjnego. Istotna informacja na temat filmu pojawiła się także w sieci; według najnowszych spekulacji filmowy Deadpool ma korzystać z kostiumu przygotowanego przez Time Variance Authority, który będzie zgodny z komiksowym pierwowzorem. Co więcej, Pyskaty Najemnik dostanie do dyspozycji katany wykonane z adamantium.

Deadpool & Wolverine i inne filmy - banery i plakaty z CinemaConu

CinemaCon - nowe plakaty i banery filmów

CinemaCon - które zwiastuny zostaną pokazane w trakcie wydarzenia?

Po sieci krąży także lista zwiastunów, które możemy zobaczyć w trakcie wydarzenia. Mają to być trailery produkcji Sok z żuka 2, Furiosa: Saga Mad Max, Super/Man: The Christopher Reeve Story, Joker: Folie a deux, Ciche miejsce 3, Gladiator 2, Transformers One, Istoty fantastyczne, W głowie się nie mieści 2, Królestwo Planety Małp i Mufasa: Król lew.