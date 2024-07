Dwa warianty Deadpoola mają innych aktorów. To nie Ryan Reynolds

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W ostatnim spocie filmu Deadpool & Wolverine pokazano fragmenty kostiumów Lady Deadpool oraz postaci zwanej w komiksach Cowboy Deadpool. Są to warianty Deadpoola, czyli jego alternatywne wersje z równoległych rzeczywistości. Okazuje się, że obie postacie będą grane przez dwóch znanych aktorów, czyli nie przez Ryana Reynoldsa.

Lady Deadpool

Deadpool & Wolverine - obsada wariantów

Niektóre warianty, które zobaczymy na ekranie, będą grane przez Ryana Reynoldsa, ale Lady Deadpool i Cowboy Deadpool do nich nie należą. Według niezawodnego Alexa Pereza z The Cosmic Circus w postać Lady Deadpool, zgodnie z wcześniejszymi przeciekami, wcieliła się Blake Lively, czyli znana aktorka i prywatnie żona Ryana Reynoldsa. Natomiast Matthew McConaughey zagrał Cowboya Deadpoola. To raczej są krótkie cameo, ale nie wiadomo, jaką te postacie mają rolę do odegrania. Przypomnijmy, że wcześniej fani robili wnikliwie analizy nóg Lady Deadpool i Blake Lively, by potwierdzić, że to ona zagrała postać.

Z potwierdzonych wariantów Deadpoola zobaczymy na ekranie takie postacie jak Dogpool, Kidpool, Headpool, Deadpool z długimi włosami (nazwa nieznana) i Baby Pool. W komiksach Pyskaty Najemnik również przeżywał przygody z wieloma swoimi wariantami.

Deadpool & Wolverine - premiera 26 lipca w kinach.