Resident Evil: Village za mocny na aktualną generację konsol?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Capcom

W sieci od wielu miesięcy pojawiały się nieoficjalne informacje o grze Resident Evil: Village. Ostatecznie tytuł poznaliśmy podczas wydarzenia Sony transmitowanego w sieci. Teraz okazuje się, ze najnowsza odsłona cyklu, której premierę zaplanowano na 2021 rok, ma ominąć aktualną generację konsol. Nowy Resident Evil dostępny będzie tylko na PC oraz Xbox Series X i PlayStation 5.

Jest to świadoma decyzja deweloperów, którzy pracowali także nad wydaniem gry na Xbox One i PS4, ale prace te na pewnym etapie zostały porzucone. Dlaczego? Okazuje się, że problemem była niewystarczająca moc obliczeniowa aktualnych konsol. Twórcy zapowiadają, że Resident Evil: Village ma być grą wielką i pozbawioną ekranów ładowania czy doczytywania tekstur na oczach gracza. Tego zaś nie dało się zrealizować na współczesnych urządzeniach do gier.

Nie są to co prawda oficjalne informacje, ale źródło wydaje się wiarygodne - pochodzą one od osoby, która wcześniej ujawniła istnienie gry na długo przed oficjalną zapowiedzią.