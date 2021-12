Dell Concept Luna – ten laptop przyszłości ma być łatwy w naprawie i recyclingu

Źródło: Dell

Współczesnym laptopom daleko do ideału. Producenci coraz częściej tworzą je w taki sposób, aby osoby postronne nie były w stanie naprawić sprzętu bez wsparcia ze strony profesjonalnych narzędzi, często projektowanych z myślą o jednej, konkretnej linii. Dodajmy do tego niską długoterminową żywotność baterii oraz materiały nie nadające się do recyclingu, aby w pełni zarysować problem, z którym postanowili zmierzyć się przedstawiciele branży technologicznej.

Firm Dell chce wprowadzić branżę komputerów osobistych na nowe tory i udowodnić, że można projektować je z poszanowaniem zarówno środowiska naturalnego, jak i praw konsumenta. Choć Concept Luna nie jest gotowym produktem, a jedynie projektem koncepcyjnym, prezentuje niezwykle interesującą wizję przyszłości rynku technologicznego zarysowaną we współpracy z inżynierami firmy Intel. Zdaniem ekspertów branżowych przyszłością laptopów będą urządzenia łatwe do naprawy, recyclingu oraz ponownego użytku. Urzeczywistnienie projektu Concept Luna pozwoliłoby zredukować ślad węglowy laptopów nawet o 50% w porównaniu do sprzętów obecnie dostępnych na rynku.

Największą zaletą Concept Luna ma być nowy, przeprojektowany układ podstawowych podzespołów. Płyta główna tego komputera byłaby aż o 75% mniejsza niż płyty współczesnych laptopów, a do jej produkcji wykorzystano by o 20% mniej komponentów. Ponadto aby usprawnić system chłodzenia, projektanci sugerują przenieść płytę główną w górną część obudowy i fizycznie oddzielić ją od komory baterii. Taka konstrukcja umożliwiłaby zastosowanie pasywnego chłodzenia i całkowite pozbycie się wentylatorów.

Źródło: Dell

Kolejnym istotnym elementem konstrukcyjnym Concept Luna mają być niewielkie akumulatory głębokiego rozładowania, które pozwolą przepracować komputerowi długie godziny i zachowają wysoką sprawność przez lata. A co za tym idzie, nie będziemy zmuszeni do ich częstej wymiany. Doskonale nadadzą się do recyclingu - kiedy nasz sprzęt zestarzeje się i nie będzie w stanie poradzić sobie z wymagającymi programami, akumulator będzie mógł trafić na rynek wtórny, aby skutecznie zasilić inny sprzęt.

Ponadto komputery spełniające założenia Concept Luna mają być wykonane z materiałów, które nadają się do ponownego przetworzenia, a proces ich produkcji nie powinien nadmiernie obciążać środowiska. Dell chciałby m.in. produkować aluminiowe obudowy z wykorzystaniem energii wodnej oraz zredukować liczbę śrubek. W idealnym scenariuszu do skręcenia obudowy powinny wystarczyć tylko cztery, aby utrzymać obudowę na swoim miejscu.

Taka konstrukcja z jednej strony ułatwiłaby demontaż urządzenia i skróciła średni czas jego naprawy, z drugiej zaś zredukowała ilość materiału potrzebnego do złożenia laptopa. W odniesieniu do jednego urządzenia oszczędność materiałowa byłaby niewielka, jednak w skali produkcji masowej odczuwalna zarówno dla producenta, jak i środowiska.

Źródło: Dell

Dell chciałby także, aby płyta główna Concept Luna była wykonana z wykorzystaniem technologii druku cyfrowego bazującego na tuszu pochodzenia biologicznego. Zastąpienie plastikowego laminatu ułatwiłoby poddanie płyty głównej procesowi recyclingu. Firma sugeruje także, że laptopy tego typu powinny wykorzystywać łatwe do demontażu, naprawy i przetworzenia moduły klawiatury i gładzika.

Concept Luna to wyłącznie projekt koncepcyjny, dlatego nie mamy co liczyć na to, że w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy przekształci się w gotowy produkt. Jednak stojąca za nim idea jest szczytna. W końcu laptopy łatwe w naprawie, wytrzymujące na jednym ładowaniu wiele godzin, z baterią, której prawdopodobnie nigdy nie będziemy musieli wymieniać, a przy okazji skonstruowane w taki sposób, aby były przyjazne dla środowiska, z pewnością znalazłyby szerokie grono entuzjastów.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze