Fot. Materiały prasowe

Reklama

Demi Moore po zagraniu w kontynuacji Aniołków Charliego zaczęła wątpić w to, że jest jeszcze dla niej miejsce w Hollywood. Gdy przekroczyła czterdziestkę miała wrażenie, że jej kariera utknęła w martwym punkcie, ponieważ czuła, że jej za stara na dotychczasowe role, a jednocześnie za młoda, by postrzegano ją już jako matkę.

Demi Moore o roli w Aniołkach Charliego i scenie w bikini

Aktorka zdradziła Michelle Yeoh w rozmowie dla magazynu Interview:

Co jest ciekawe, zaczęłam bardziej odczuwać krytykę, gdy przekroczyłam czterdziestkę. Zagrałam w filmie Aniołki Charliego i było sporo kontrowersji wokół tej sceny w bikini, które się nasiliły, bardzo dużo mówiono o tym, jak wyglądam. I wtedy zdałam sobie sprawę, że nie ma już dla mnie miejsca w branży. Czułam, że przestałam do niej pasować - że nie mam już dwudziestu ani trzydziestu lat, ale jedocześnie nie jestem jeszcze postrzegana jako matka.

Moore kontynuowała, że dopiero wtedy odkryła, że istnieje taki ograniczenie.

Muszę przyznać, że był taki moment, w którym zaczęłam się zastanawiać, czy naprawdę powinnam nadal to robić? Może ten okres w moim życiu jest już kompletny. Nawet nie skończony, ale właśnie kompletny. Wtedy zdałam sobie sprawę, że jeśli się nad tym zastanawiam, to muszę przeznaczyć na to energię, by mieć pewność.

Demi Moore w filmie Aniołki Charliego: Zawrotna szybkość zagrała u boku Cameron Diaz, Drew Barrymore i Lucy Liu. Aktorka wcieliła się w Madison Lee. Wspomnianą scenę w bikini możecie zobaczyć poniżej.

Demi Moore – ciekawostki

Chcecie wiedzieć jeszcze więcej o aktorce? Poniżej znajdziecie ciekawostki na jej temat.

Jeśli przeglądacie ten artykuł na smartfonie to pamiętajcie o tym, żeby kliknąć w galerię – rozwiną się wtedy pełne zdjęcia i ich opisy.

Demi Moore została nazwana na cześć… włoskiego szamponu do włosów – Demetria.