Demon i mroczna toń: historia tragicznego rejsu już w przyszłym tygodniu

Stuart Turton dał się poznać polskim czytelnikom za sprawą intrygującej powieści Siedem śmierci Evelyn Hardcastle. Już 24 marca do księgarń trafi jego najnowsza powieść, czyli Demon i mroczna toń.

W te historii autor przenosi nas do XVII wieku. Przedstawia historię rejsu z Batavii (dzisiejsza Dżakarta) do Europy. To, co miało być powrotem do domu, okazuje się niebezpieczną, pełną tajemnic i złowrogich omenów podrożą.

Powieść Demon i mroczna toń ukaże się nakładem wydawnictwa Albatros. Oto opis i okładka książki:

Źródło: Albatros