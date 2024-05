Posłuchajcie utworu z Den of Wolves. Simon Viklund zadba o mocne brzmienia w grze

fot. materiały prasowe

Szwedzkie studio 10 Chambers, znane między innymi z dwóch pierwszych odsłon serii Payday oraz GTFO opublikowało w sieci teledysk do utworu zatytułowanego "Inject". Jego fragment można było usłyszeć w pierwszym zwiastunie zapowiadającym Den of Wolves, nowy projekt tego zespołu deweloperów. Teraz zaś mamy okazję usłyszeć całość i wygląda na to, że Simon Viklund po raz kolejny zadba o mroczną atmosferę i ciężkie, elektroniczne brzmienia.

Den of Wolves - Injected [teledysk]

Oprócz tego udostępniono również krótki film dokumentalny poświęcony pracom nad soundtrackiem Den of Wolves. Za ścieżkę dźwiękową, poza Simonem Viklundem, odpowiadać będą także kompozytor Jamie Christopherson (Metal Gear Rising: Revengeance) oraz perkusista Greg Ellis (Operacja Argo, Transformers, Godzilla).

Den of Wolves - najważniejsze informacje o grze

Den of Wolves będzie kooperacyjną strzelanką utrzymaną w klimatach technothrillera. Gracze wcielą się w przestępców do wynajęcia i trafią w sam środek wojen między kooperacjami w Midway City. Podczas zadań zajmiemy się między innymi sabotażem, kradzieżami oraz zabójstwami na zlecenie.

Gra nie ma jeszcze ustalonej daty premiery.