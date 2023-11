Destiny 2 - nadciąga Sezon Życzenia, ostatni przed rozszerzeniem Ostateczny kształt

fot. Bungie

Bungie zaprezentowało zwiastun Sezonu Życzenia w Destiny 2. Wystartuje on już 28 listopada, a Strażnicy i Strażniczki będą mieli okazję powrotu do Śniącego Miasta, gdzie wezmą udział w nowych aktywnościach, a także zdobędą nowy sprzęt i odkryją pewne tajemnice. Oczywiście nie zabraknie też nowej przepustki z nagrodami do odblokowania, w tym kosmetycznymi zestawami pancerza dla każdej z grywalnych klas.

Destiny 2 - Sezon Życzenia (zwiastun)

Sezon Życzenia jest wyjątkowy przede wszystkim z jednego powodu: to już ostatni sezon w tym rozdziale Destiny 2, a więc przed premierą rozszerzenia Ostateczny kształt zaplanowaną na 27 lutego 2024 roku. Po debiucie tego dodatku Bungie przejdzie na nieco inny model dystrybucji nowej zawartości. Zamiast standardowych czterech sezonów każdego roku mamy dostać trzy "Epizody", a każdy z nich zostanie podzielony na trzy akty trwające po sześć tygodni. Sami twórcy mówią, że ma być to "naturalną ewolucją" klasycznych sezonów.