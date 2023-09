Diablo 4 z wieloma dodatkami. Blizzard ujawnia plany dotyczące przyszłości gry

Blizzard

Rod Fergusson z Blizzarda wygadał się na temat planów dotyczących dodatków do Diablo 4. Wygląda na to, że produkcja będzie wspierana przez co najmniej kilka najbliższych lat. Chodzi nie tylko o regularne sezony i aktualizacje, ale i większe rozszerzenia, które mają ukazywać się co roku.

Gdy spojrzymy na premierę gry i ten pierwszy sezon, widzimy to jako budowanie fundamentu, na którym będziemy mogli budować w przyszłości. Patrząc więc na nasze kwartalne sezony i coroczne rozszerzenia, to właśnie na tych rzeczach koncentrujemy się w naszej grze-usłudze. - powiedział dla serwisu Dexerto.

To pierwszy raz, kiedy Blizzard potwierdził jakikolwiek harmonogram wydawania rozszerzeń do Diablo 4. Do tej pory deweloper informował jedynie o kwartalnym harmonogramie dla sezonów. Nadchodzący Sezon Krwi jest zaplanowany na 17 października. Choć sezony wprowadzają nową zawartość do gry, to jednak bledną w porównaniu do typowego rozszerzenia.