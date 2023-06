Diablo 4 - nowy patch z ciekawymi zmianami. Więcej punktów doświadczenia i teleporty do Podziemi Koszmarów

fot. Blizzard Entertainment

Blizzard dba o regularne aktualizowanie Diablo 4. Patche wprowadzają poprawki błędów i zmiany w balansie poszczególnych klas czy legendarnych przedmiotów. Na szczególną uwagę zasługuje jednak aktualizacja o numerze 1.0.3, która zadebiutowała 27 czerwca na wszystkich platformach. Twórcy zdecydowali się tam bowiem podnieść liczbę punktów doświadczenia przyznawanych za aktywności endgame: Podziemia Koszmarów (zarówno za ich kończenie, jak i pokonywanie znajdujących się tam przeciwników), Szepty oraz otwieranie skrzyń znajdujących się na terenie Piekielnych Przypływów. Prawdopodobnie jest to reakcją na krytykę części graczy, którzy zwracali uwagę na fakt, że powyżej 50. poziomu tempo awansowania na kolejne znacznie spada.

Podziemia Koszmarów doczekały się jeszcze jednej, istotnej zmiany. Od teraz gracze mogą błyskawicznie przenieść się do nich po aktywowaniu klucza znajdującego się w ekwipunku. Do tej pory wymagało to "samodzielnego" przemieszczenia się do konkretnego lochu, co czasami potrafiło zajmować trochę czasu.

Pełną listę zmian, jakie wprowadza aktualizacja 1.0.3 do Diablo 4, znajdziecie w tym miejscu.