Die Hart - zwiastun serialu. Kevin Hart jako gwiazdor kina akcji

Die Hart to komediowy serial akcji, w którym Kevin Hart, aktor do tej pory znany ze swojej zabawnej strony gra wersję siebie, która pragnie zerwać z wizerunkiem komika pomocnika w filmach. Dlatego decyduje się przystąpić do szkoły dla gwiazd kina akcji. Tam szalony dyrektor obiektu i twarda rywalka naszego bohatera popychają Harta do granic jego możliwości. Bohater musi przetrwać serię zwariowanych sekwencji akcji i zmierzyć się ze swoimi lękami. W sieci pojawił się zwiastun produkcji. Wideo jest dostępne poniżej.

W obsadzie znajdują się wspomniany już Kevin Hart, John Travolta, Nathalie Emmanuel, Jean Reno i Josh Hartnett. Twórcami projektu są Derek Kolstad oraz Tripper Clancy.

Die Hart - serial zadebiutuje z pierwszym odcinkiem 20 lipca, a kolejne epizody będą pojawiać się codziennie, aż do 29 lipca.