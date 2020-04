Krótkometrażowe produkcji Quibi mogą trafić na telewizory

Idea stojąca za Quibi była dość rewolucyjna. W dobie szerokiej dostępności platform VoD Jeffrey Katzenberg wymarzył sobie usługę, skierowaną do użytkowników smartfonów. Pomysł wydawał się świetny – krótkie, dziesięciominutowe materiały opracowane z myślą o oglądaniu w pionie bądź w poziomie idealnie sprawdziłyby się np. podczas podróży komunikacją miejską. Plany Katzenberga może jednak pokrzyżować pandemia COVID-19, która drastycznie ogranicza przemieszanie się ludności.

Przedstawiciele platformy najwyraźniej znaleźli sposób, aby wyjść z tej sytuacji obronną ręką. Meg Whitman, CEO Quibi, przyznała na łamach stacji CNBC, że firma przymierza się do wypuszczenia aplikacji telewizyjnej. W trakcie wywiadu stwierdziła także, że już w momencie projektowania serwisu zakładano, że ten w przyszłości trafi na urządzenia smart TV, jednak nie w dniu oficjalnej premiery. Koronawirus prawdopodobnie przyspieszył plany wdrożenia aplikacji na duży ekran.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że według Whitman pandemia nie będzie miała wpływu na oglądalność serwisu, gdyż również podczas pracy zdalnej czy wykonywania obowiązków domowych od czasu do czasu musimy oderwać się od aktualnych czynności. I w trakcie tych krótkich przerw to Quibi ma zapewnić nam rozrywkę.

Wywiad okazał się dobrą okazją do pochwalenia się wstępnymi wynikami oglądalności. Whitman poinformowała, że aplikację ściągnięto 1,7 miliona razy, więcej niż zakładano w biznesplanie. Co więcej aż 80% użytkowników, którzy włączyli film z Quibi, obejrzało do końca co najmniej jeden odcinek.

Jednak na tle innej dużej premiery ostatnich miesięcy wynik ten nie robi aż takiego wrażenia. Disney+ w ciągu pierwszego tygodnia funkcjonowania na rynku przyciągnął aż 10 milionów użytkowników. A o rzeczywistym potencjale Quibi przekonamy się dopiero po wakacjach, kiedy pierwsi użytkownicy zakończą swój darmowy 90-dniowy okres próbny i będą musieli zdecydować, czy chcą dalej korzystać z serwisu w zamian za opłacanie miesięcznej subskrypcji w wysokości 38 zł.