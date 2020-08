Die: zobaczcie plansze z komiksu a'la Jumanji

Non Stop Comics

18 sierpnia wydawnictwo Non Stop Comics wyda pierwszy tom nominowanej do Hugo serii komiksowej Die. Scenariusz do niej napisał Kieron Gillen, a rysunki są autorstwa Stephanie Hans.

Die to, według opisu wydawcy, czarna jak smoła fantazja, w której kilkoro czterdziesto-kilku latków będzie musiało stawić czoła horrorowi, z którym zetknęli się już jako zafascynowani grami RPG nastolatkowie. Scenarzysta Die mówi, że to takie gotyckie Jumanji.

Oto okładka i przykładowe plansze z pierwszego tomu Die: