Powszechnie znany jest w sieci mem, w którym dana sytuacja kończy się w zabawny, absurdalny lub fatalny sposób dla głównego bohatera historii, a następnie przy akompaniamencie charakterystycznej melodii, pojawia się czarna plansza z napisem "Directed by Robert B. Weide". Jeden z bohaterów tego mema, sam Robert B. Weide, marzy o zastosowaniu tego mema w prawdziwym życiu w związku z inwazją Rosji w Ukrainie.

Internetowy mem nawiązuje do jednego z odcinków serialu Pohamuj entuzjazm, w którym główny bohater Larry w geście solidarności z szefem kuchni cierpiącym na Zespół Tourette'a, zaczął również przeklinać, co przyniosło efekt odwrotny od zamierzonego i zgromadzeni w restauracji goście, również zaczęli przeklinać. Na koniec odcinka mamy zmieszanego Larry'ego, któremu towarzyszy w tle melodia autorstwa włoskiego kompozytora Luciano Michelini, a na koniec widzimy planszę: Directed by Robert B. Weide. Fani podchwycili to i zaczęli tworzyć memy, a jednym z bardziej znanych jest ten, który nawiązuje do wyborów Miss Universe z 2015 roku, kiedy to Steve Harvey ogłosił niewłaściwą zwyciężczynię.

Teraz sam Robert B. Weide, który stał się bohaterem mema, wyraził na Twitterze chęć zobaczenia na niebie napisu "Directed by Robert B. Weide", kiedy Rosjanie poniosą klęskę w wojnie Ukrainie i będą uciekać do swojej ojczyzny. Robert B. Weide podobnie jak świat, pragnie pokoju i bardzo chciałby w przypadku Rosjan zobaczyć zastosowanie mema z jego udziałem, co oznaczałoby klęskę agresora.

https://twitter.com/BobWeide/status/1499649033635184640

Poniżej możecie zobaczyć wideo, które jest flagowym przykładem wykorzystania mema w praktyce: