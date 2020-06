Disco Elysium - powstanie serial na podstawie gry. Pracuje nad nim producent filmu Sonic. Szybki jak błyskawica

fot. ZA/UM

Kolejna po The Last of Us gra ma zostać przeniesiona na mały ekran. Będzie to Disco Elysium, czyli niezależna gra RPG wydana w ubiegłym roku, stworzona przez estońskie studio ZA/UM. Prawa do stworzenia opartego na niej serialu zakupiła wytwórnia dj2 Entertainment. Jej założycielem jest Dmitri M. Johnson, który pracował m.in. przy kinowej ekranizacji Sonica. Warto dodać, że firma ma też licencje na inne gry, w tym Life is Strange, We Happy Few, Vampyr oraz Sleeping Dogs. Słowa scenarzystki Helen Hindepere sugerują, że serial nie będzie bezpośrednią adaptacją gry, a rozwinięciem franczyzy i uniwersum.

Disco Elysium to detektywistyczne, pozbawione walki RPG i jedna z najlepiej ocenianych gier ubiegłego roku. Jest to jednak też tytuł, który przede wszystkim stawia na historię, a zdecydowana większość informacji na temat opowieści przekazywana jest tutaj w długich opisach i rozbudowanych dialogach.