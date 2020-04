Disney Family Singalong - obsada High School Musical, Ariana Grande, Elle Fanning i wiele innych gwiazd dołączają do programu

Disney Family Singalong to program produkowany przez Done + Dusted. Wśród producentów wykonawczych znajdują się Hamish Hamilton z Done + Dusted, Katy Mullan i Raj Kapoor. Jest on emitowany o 8 wieczorem w czwartek w ABC; wystąpienie nowego, olbrzymiego składu, który wspólnie zaśpiewa, odbędzie się już w najbliższy czwartek, 16 kwietnia 2020 roku.

Do składu dołączą: Ariana Grande, Demi Lovato, Alan Menken, Elle Fanning, Josh Groban, Darren Criss, Tori Kelly i Marcus Scribner dołączają do obsady High School Musical, Descendants, High School Musical: The Musical: The Series i Zombies, czyli nazwisk takich jak Vanessa Hudgens, Zac Efron, Ashley Tisdale, Corbin Bleu, Monique Coleman, Lucas Grabeel, Raven-Symoné, Dove Cameron, Sofia Carson, Booboo Stewart, Sarah Jeffery, Meg Donnelly, Milo Manheim, Joshua Bassett, Olivia Rodrigo, Sofia Wylie, Charli D'Amelio i Dixie D'Ameli. Ponadto James Monroe Iglehart i Broadway Company z Disney's Aladdin spotkają się ponownie, by wykonać "Friend Like Me".

Dołączają do wcześniej ogłoszonych gości-gwiazd, takich jak Christina Aguilera, Erin Andrews, Bobby Bones, Michael Bublé, Kristin Chenoweth, Auliʻi Cravalho, Luke Evans, Jordan Fisher, Josh Gad, Derek Hough, Julianne Hough, Carrie Ann Inaba, Little Big Town, Donny Osmond , Thomas Rhett, Amber Riley i John Stamos.

Poniżej możecie zobaczyć zapowiedź:

W wydarzeniu odbędzie się rozgrzewka wokalna Kristin Chenoweth oraz specjalne wprowadzenie Elle Fanning. Główną atrakcją tego wieczoru będzie epicki występ "We're All In This Together" z Kennym Ortegą i wspomnianymi gwiazdami.