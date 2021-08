Wyprawa do dżungli wygrywa weekend w kinach. Jaki wynik finansowy w Disney+?

fot. Disney

Wyprawa do dżungli zadebiutowała w kinach w Ameryce Północnej z wynikiem 34,2 mln dolarów. Jest to więcej niż prognozowano i zarazem jest to najlepsze otwarcie filmu familijnego w czasach pandemii. Co ciekawe jest to wynik na poziomie przedpandemicznego hitu Dwayne'a Johnsona zatytułowanego Rampage: Dzika furia (35,7 mln dolarów). Ze świata natomiast zebrano 27,6 mln dolarów, co natomiast jest o wiele niższym wynikiem niż prognozowane 40 mln dolarów. Sumując na koncie z kin 61,8 mln dolarów. Natomiast z Disney+ zebrano 30 mln dolarów z całego świata (dla porównania Czarna Wdowa miała 60 mln dolarów na debiucie). Łącznie na koncie 91,8 mln dolarów przy budżecie 200 mln dolarów (plus 100 mln dolarów na marketing).

Tony Chambers z departamentu kinowej dystrybucji Disneya podkreśla, że są zadowoleni, a dobre opinie widzów (mają dane to sugerujące) mogą sprawić, że film dobrze zarobi w dłuższym okresie czasu. Stanowczo zaznacza, że nie można porównywać danych do sytuacji sprzed pandemii, bo to inna rzeczywistość.

Drugie miejsce to Zielony Rycerz. Green Knight z wynikiem 6,78 mln dolarów. Dane ze świata nie są znane.

Podium zamyka nowość Old z wynikiem 6,76 mln dolarów (30,6 mln dolarów do tej pory). Z 44 krajów świata zbiera dodatkowe 7,4 mln dolarów (z przedpremierowymi ma już 18 mln dolarów). Sumując, na koncie 48,6 mln dolarów przy budżecie 18 mln dolarów.

Snake Eyes. Geneza G.I.Joe zanotował gigantyczny spadek frekwencji w wysokości 70% co najpewniej jest wynikiem fatalnych recenzji widzów. Film zebrał w drugi weekend 4 mln dolarów (razem 22,2 mln dolarów). Tak samo tragicznie jest na świecie, bo też notuje 70% spadku frekwencji i wynik 1,2 mln dolarów (razem 6,5 mln dolarów). Nawet przy budżecie 88 mln dolarów plus koszty promocji nie ma tu fizycznej możliwości zminimalizowania strat. Raczej plany na uniwersum pójdą do kosza.

Legion samobójców: The Suicide Squad wszedł do kin w pięciu krajach. Zebrał 7 mln dolarów. Czarna wdowa natomiast już w skali globalnej ma 343,6 mln dolarów.