Disney+ - co nowego w ofercie? Filmy i seriale na lipiec 2022

fot. Disney+

Platforma Disney+ pojawiła się w Polsce 14 czerwca 2022 roku. Teraz więc po raz pierwszy widzimy, jak będą ogłaszać nowe filmy i seriale na kolejny mieć. Informacja prasowa od Disney+ przyszła 5 lipca i prezentuje poglądową listę, czyli ona jest aktualna na czas wysłania, ale docelowo może się zwiększyć lub po prostu zmienić. Tak zasadniczo działa to w każdej platformie streamingowej komunikującej swoje nowe tytuły.

Disney+ - premiery na lipiec 2022

Lipiec nie ma gorących, oczekiwanych i ekscytujących nowości, ale znajdzie się kilka wartościowych tytułów, obok których fani nie przejdą obojętnie. Na pewno dużą nowością jest Księżniczka, która jest już dostępna od 1 lipca 2022 roku. W ofercie jest też 3. sezon High School Musical: The Musical oraz 3. sezon Spoza układu, a także nowy film platformy Hulu Not Okay, który wchodzi do Disney+ równocześnie z premierą światową. W bibliotece znajdziemy też nowy serial Obiecana kraina z początku 2022 roku, który został skasowany po pierwszym sezonie.

1 LIPCA

Za kulisami filmu „Doktor Strange w multiwersum obłędu” (Marvel Studios Assembled: Doctor Strange in the Multiverse of Madness)

Legendy Marvela (Marvel Studios Legends): Sezon 1

Noc w muzeum 2 (Night at the Museum: Battle of the Smithsonian) (2009)

Noc w muzeum: Tajemnica grobowca (Night at the Museum: Secret of the Tomb) (2014)

Księżniczka (The Princess) (2022)

Stan oblężenia (The Siege) (1998)

Wulkan (Volcano) (1997)

5 LIPCA

Zbrodnie po sąsiedzku (Only Murders in the Building) (2021): Sezon 2 / odcinek 13 (kolejne odcinki 12 i 19 lipca)

6 LIPCA

Ahoy Piratki! (Ahoy Pirates) (2020): Sezon 1

Z zapartym tchem (Captive Audience: A Real American Horror Story) (2022): Sezon 1

Charlie & angielski alfabet (Charlie & the Alphabet) (2017): Sezon 1

Charlie & cyferki (Charlie & the Numbers) (2009): Sezon 1

Charlie & kształty (Charlie & the Shapes) (2019): Sezon 1

Dino & polowanie na jajka (Dino & the Egg Hunt) (2021): Sezon 1

Egg Band (The Egg Band) (2021): Sezon 1

Giggle Wiggle (Giggle Wiggle) (2021): Sezon 1

Czy ktoś widział tego człowieka? (Have You Seen This Man?) (2022): Sezon 1

Mała Lola jedzie do miasta (Little Lola Visits the City) (2021): Sezon 1

Mała Lola na wsi (Little Lola Visits the Farm) (2015): Sezon 1

Mona & Sketch (Mona & Sketch) (2016): Sezon 1

Pociąg pocztowy (Post Train) (2016): Sezon 1

Obiecana kraina (Promised Land) (2022): Sezon 1

Rocco (Rocco) (2018): Sezon 1

Szlak ślimaka (Snail Trail) (2019): Sezon 1

Piosenki & rymy (Songs & Rhymes) (2009): Sezon 1

Zszywaki (Stitches) (2019): Sezon 1

Baby gromadka (Tiny Bunch, The (2017): Sezon 1

Przedszkole Toto (Toto's Kindergarten) (2019): Sezon 1

Jaki piękny dzień (What a Wonderful Day) (2016): Sezon 1

7 LIPCA

500 dni miłości (500 Days of Summer) (2009)

Orville: Nowe Horyzonty (The Orville: New Horizons) (2017): Sezon 3 / odcinek 32 (kolejne odcinki 14, 21, 28 lipca)

8 LIPCA

Cudowne lato Myszki Miki (The Wonderful Summer of Mickey Mouse)

9 LIPCA

Pusty człowiek (Empty Man) (2020)

13 LIPCA

Spoza układu (Solar Opposites) (2020): Sezon 3 / odcinki 1-3 (kolejne odcinki 20 i 27 lipca)

14 LIPCA

Penny z M.A.R.Sa (Penny on M.A.R.S.) (2018): Sezon 2

Penny z M.A.R.Sa (Penny on M.A.R.S.) (2018): Sezon 3

19 LIPCA

Dramat narodzin (Aftershock)

20 LIPCA

Miasto aniołów, miasto śmierci (City of Angels | City of Death) (2021): Sezon 1

Na szlaku zbrodni (Wild Crime) (2021): Sezon 1

Cudowne lata (Wonder Years) (2021): Sezon 1 / odcinki 14-22

26 LIPCA

Santa Evita (Santa Evita): Sezon 1

27 LIPCA

High School Musical: Serial: Sezon 3 / odcinek 1

Light & Magic (LIGHT & MAGIC): Sezon 1 / 6 odcinków

The Walking Dead (The Walking Dead) (2010): Sezon 11A

29 LIPCA

Not Okay - film