Disney+ usunął na zawsze określone filmy i seriale. Obcięli koszty o gigantyczną kwotę

Gdy filmy i seriale są w platformie streamingowej, one nadal generują koszty ich utrzymania. Na czele z tantiemami dla twórców danego tytułu. Warner Bros. Discovery w 2022 roku usunęło ogrom filmów i seriali, odpisując je od podatku. Efektem tego one nigdy już nie wrócą do platformy. Tak samo stało się w Disney+ z wieloma usuniętymi tytułami na czele z serialem Willow. Według oficjalnej dokumentalny tym działaniem Disney osiągnął obcięcie kosztów o 1,5 mld dolarów.

Disney+ - usunięte filmy i seriale

Runaways

Efektem decyzji korporacji te wszystkie tytuł nigdy do serwisu streamingowego nie wrócą. Nie wiadomo, czy jest plan, by niektóre dać do platform PVOD, czyli takich, w których płaci się za dostęp do danego tytułu. Warner Bros. Discovery zrobił tak na rynku amerykańskimi z kilooma wybranymi tytułami.