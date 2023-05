Disney+ - będą strategiczne zmiany. Treści zostaną usunięte na zawsze

Disney+

Dyrektorka finansowa Disneya Christine McCarthy potwierdziła, że korporacja jest w trakcie analizowania tytułów dostępnych w platformach Disneya, aby wprowadzić strategiczne zmiany w podejściu do przechowywania w nich treści. W efekcie tej analizy mają zamiar usuwać określone treści z platform streamingowych (Disney+ i Hulu).

W ramach planowanych zmian jest też zmniejszenie liczby treści, którą Disney ma zamiar produkować. Na ten moment nie wiadomo, co do końca stanie się z filmami oraz serialami, które zostaną usunięte z Disney+. To ma też dotyczyć produkcji oryginalnych, nie tylko tych na licencji, czyli tak samo, jak zrobili to w HBO Max.

Disney poinformował także, że na terenie USA ma zamiar połączyć w jedną aplikację Disney+ i Hulu. Poza USA treści Hulu automatycznie trafiają do Disney+.

Zmiany są podyktowane tym, że Disney+ stracił aż 4 mln subskrypcji w pierwszym kwartale 2023 roku. Najwięcej, bo aż 8% odeszło w Indiach. Globalnie mają 157,8 mln subskrypcji.

