Kolejne zwolnienia w Disneyu. Pracę straciły setki pracowników

fot. Disney

Reklama

To nie jest dobry czas dla pracowników branży rozrywkowej w Stanach Zjednoczonych. W Disneyu doszło do kolejnej serii zwolnień. Źródła Deadline mówią, że jest to inicjatywa mająca na celu ucinanie kosztów. W jej wyniku pracę straciło około 300 osób, które pracowały dla Disneya w działach prawnych, HR, finansach czy komunikacji. Zwolnienia nie dotknęły natomiast pracowników parków, ESPN oraz Disney Entertainment.

Do poprzednich zwolnień doszło 31 lipca 2024 roku, kiedy to Disney Entertainment Television opuściło 140 pracowników. Z kolei w maju podobne wydarzenia miały miejsce w siedzibie Pixara. Wówczas pracę straciło 14% z całkowitej liczby pracowników. Od powrotu Boba Igera za stery Disneya pracę straciło łącznie ponad siedem tysięcy pracowników, którzy stanowili około 3.2% całego Disneya.

Podobne zwolnienia miały też miejsce w Paramount Global, ale i Warner Bros. Discovery. Warto dodać, że dotyczą one jedynie tych osób, które pracują w Stanach Zjednoczonych.