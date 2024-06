Diuna 2 wciąż najlepsza w box office w 2024. Reżyser jest tym rozczarowany

Legendary Pictures/Warner Bros.

Diuna 2 ma na koncie w box office kwotę 711 mln dolarów. To czyni ten film najbardziej dochodowym 2024 roku, a ostatnie premiery niestety wciąż rozczarowują i osiągają wpływy poniżej oczekiwań. Jedynym pewniakiem, który może przegonić to widowisko jest Deadpool & Wolverine (z uwagi na rekordy przedsprzedaży szacuje się otwarcie w USA na poziomie powyżej 100 mln dolarów). Denis Villeneuve jest obecnie w Toronto, w którym odbierał nagrodę. Tam również zapytano go o kwestię box office.

Diuna 2 rekordzistą w box office

Denis Villenueve przyznaje, że jest rozczarowanym tym, że Diuna 2 jest wciąż numerem 1 w światowym box office w 2024 roku. Filmowiec miał nadzieję, że więcej tytułów osiągnie sukces, co byłoby dobre dla kin po pandemii.

- Mam nadzieję, że inne filmy odniosą sukcesy w box office. Liczę, że prędzej czy później, te liczby o wiele się poprawią.

Do tej pory najbliżej Diuny 2 jest drugi największy hit 2024 roku, czyli Godzilla i Kong: Nowe imperium. Do tej pory ma 567 mln dolarów przy 130 mln dolarów budżetu.

Twórca filmowej Diuny dodał także takie słowa:

- Potrzebujemy filmów, które są kinowym doświadczeniem i w pełni wykorzystuje siłę kina. Nie mówię tylko o Diunie 2. Oczywiście to dotyczy wielu filmów. Na przykład taki Civil War jest dobrym przykładem czegoś, co wykorzystuje zalety kina.