Diuna 2 - scenariusz gotowy. Reżyser komentuje

Diuna 2 to film oparty na drugiej części książki Diuna Franka Herberta. Reżyser i współscenarzysta Denis Villeneuve w rozmowie z Colliderem stwierdził, że scenariusz jest gotowy i trwa etap przygotowawczy do zdjęć na planie. Dodaje także, że presja realizacji tego filmu jest taka sama, jak przy pierwszej części, ale jest zasadnicza różnica: "Nie tylko jest horda fanów książkowej Diuny, którą trzeba zaspokoić, ale też nowi fani, których trzeba zadowolić, a przyszli oni tutaj dzięki sile naszych gwiazd jak Oscar Isaac czy Timothee Chalamet.". Przyznaje jednak, że w pewnych aspektach czuje przy Diunie 2 większą presję, bo są w pierwszym filmie rzeczy, które w sequelu musi zignorować.

Villeneuve przyznaje, że choć scenariusz jest gotowy, to jest to proces ciągły i będzie ten tekst zmieniany aż do finalnego montażu filmu. Jest to typowe dla wielkich superprodukcji. Obiecuje fanom, że Diuna 2 będzie mieć więcej scen dostosowanych do formatu IMAX. Już o tym rozmawiał z operatorem Greigem Fraserem.

Według wcześniejszych informacji Florence Pugh negocjuje rolę księżniczki Irulany, a Austin Butler rolę Feyda. Oboje czekają na scenariusz, aby podjąć decyzję o angażu.

Diuna 2 - premiera 20 października 2023 roku. Prace na planie ruszą latem 2022 roku.

