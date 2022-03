Diuna - Hans Zimmer z zespołem wykonuje na żywo utwór z filmu

Warner Bros

Diuna była jednym z hitów 2021 roku zbierając pochlebne opinie widzów i krytyków. Jednym z najbardziej chwalonych elementów w widowisku była muzyka autorstwa Hansa Zimmera. Do sieci trafiło wideo, które pokazuje wykonanie na żywo utworu z produkcji przez samego kompozytora i jego zespół. Możecie je sprawdzić poniżej.

Diuna to adaptacja kultowej powieści science fiction autorstwa Franka Herberta. Jej bohaterem jest Paul Atryda, członek poważanego w galaktyce rodu, którego ojciec, Leto, otrzymuje od Imperatora we władanie planetę Arrakis. Wszystko jednak okazuje się spiskiem rodu Harkonnenów, który pragnie pozbyć się Atrydów. Paul zostaje zmuszony do ucieczki na pustynię i szukania pomocy u rdzennych mieszkańców planety, Fremenów.

Diuna - muzyka z filmu na żywo

Diuna

Diuna - obsada

W obsadzie produkcji znajdują się Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Jason Momoa, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Javier Bardem, Zendaya, Oscar Isaac i David Dastmalchian.

