Diuna - premiera w pierwszych krajach. Ile zarobi?

fot. youtube.com/WarnerBros.Pictures

Diuna ma premierę w 24 krajach, w tym jest Francja, Niemcy, Rosja, Włochy i Hiszpania. Prognozy portalu Deadline, w oparciu o ich źródła branży mówią o otwarciu w wysokości 20-25 mln dolarów. Dla porównania jeden z większych hitów pandemii Czarna wdowa osiągnęła poza USA (na tych samych rynkach co Diuna) otwarcie w wysokości 22,8 mln dolarów. Film wchodzi w wielu krajach wcześniej niż w USA, by zapobiec piractwu, bo 22 października premiera będzie w HBO Max i wówczas w sieci pojawią się nielegalne kopie w HD.

Co tydzień film będzie wchodzić do kolejnych krajów. Według analiz Diuna ma być najmocniejsza w Europie. Chiny są niewiadomą, bo trudno przewidzieć jak film może się tam sprzedać. Został on jednak już tam zaakceptowany, ale nie ma jeszcze daty premiery.

Diuna

Diuna będzie rozchodzić się po świecie przez cały miesiąc, więc dopiero w listopadzie poznamy odpowiedź, czy sprzedaż jest satysfakcjonująca. Przypominamy jednak, że większy wpływ na zielone światło dla Diuny 2 mają wyniki w platformie streamingowej HBO MAX.

Diuna - premiera w Polsce odbędzie się 15 października.