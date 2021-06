Diuna - premiera znów opóźniona. Jest nowa data

fot. materiały prasowe

Jak donosi Deadline.com, amerykańska premiera filmu Diuna została przeniesiona z 1 na 21 października 2021 roku. Za powód podają brak chęci konkurowania z premierą Nie czas umierać o Jamesie Bondzie.

Polska data premiery była ustalona na 17 września i niestety przesunięcie ma skutek globalny. Będziemy musieli poczekać na seans miesiąc dłużej. Jak informuje Krzysztof Spór polska premiera Diuny odbędzie się 15 października. Nadal więc obejrzymy film przed Amerykanami.

Pozostałe zmiany dat premier:

Wszystkie filmy Warner Bros. z Diuną na czele będą mieć w USA premierę hybrydową, czyli jednocześnie trafią do kin oraz do oferty platformy streamingowej HBO Max. Poza USA filmy trafią tylko do kin.