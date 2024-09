Diuna to nie trylogia. Mesjasz może być ostatnim filmem Villeneuve'a

Warner Bros.

Reklama

Już od jakiegoś czasu Denis Villeneuve przyznawał, że jest zainteresowany wyreżyserowaniem Mesjasza Diuny, ale nic poza tym. Ostatnio reżyser dwóch części Diuny udzielił wywiadu dla Vanity Fair, w którym opowiedział więcej o swoim podejściu do tego uniwersum. Nie uważa nowej kinowej wersji za trylogię, natomiast chciałby niedługo pożegnać się z planetą Arrakis, aby zostawić miejsce dla innych filmowców.

- Jeśli dojdzie do Mesjasza Diuny, dla mnie to oznacza wiele lat spędzonych na Arrakis, a ja chciałbym zrobić coś innego. Myślę, że dobrym pomysłem będzie pozostawienie nasion w Mesjaszu, jeśli ktoś będzie chciał coś z tym zrobić, bo to są piękne książki. Natomiast są ciężkie do adaptowania. Stają się coraz bardziej ezoteryczne. Jednak nie zamykam drzwi. Nie zrobię tego sam, ale ktoś inny może się tego podjąć.

materiały prasowe

Diuna nie jest trylogią

Villeneuve nie postrzega dwóch części Diuny oraz Mesjasza jako "prawdziwej trylogii". Przypomniał, że powstałe filmy są dyptykiem, opartym wyłącznie na pierwszej części z serii Franka Herberta, natomiast Mesjasz jest czymś "z własną tożsamością".

Mesjasz Diuny - co wiadomo o filmie?

Obecnie Villeneuve pracuje nad scenariuszem, który jak najlepiej odda materiał źródłowy. Reżyser potwierdził, że planuje postarzyć swoją obsadę na potrzeby Mesjasza aż o dwanaście lat. Zapewnił jednak, że znalazł na to sposób.

- To mój problem. Wiem, jak to zrobić.

Fani spekulowali, że film wyjdzie w grudniu 2026 roku, natomiast data premiery nie jest jeszcze znana.

Diuna - nawiązania w popkulturze

Jak dzieła popkulturowe nawiązywały do serii Franka Herberta? Zebraliśmy to w poniższej galerii. Czy spodziewaliście się, że nawet Lady Gaga nawiązała do świata Arrakis w jednym ze swoich teledysków?