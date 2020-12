Diuna - ujawniono kategorię wiekową filmu Denisa Villeneuve’a

Warner Bros

Adaptacja Diuny Franka Herberta przez Denisa Villeneuve’a miała trafić do kin w grudniu 2020 roku, ale z powodu pandemii koronawirusa została przesunięta na 1 października przyszłego roku w kinach oraz na HBO Max. Ujawniono teraz kategorię wiekową filmu, która dla wielu może być zaskoczeniem.

Podano, że film w reżyserii Denisa Villeneuve’a ma kategorię wiekową PG-13, co oznacza "sekwencje pełne przemocy, niepokojące sceny oraz sugestywne treści". Dzięki temu jeszcze więcej osób będzie mogło zobaczyć film. Dla części komentujących jest to zaskoczenie, ponieważ Diuna zapowiada się na bardziej dojrzałe widowisko, ale warto mieć na uwadze, że sama kategoria wiekowa nie przekreśla ambicji twórców. Być może po nienajlepszym wyniku finansowym Blade Runnera 2049, który miał kategorię R, studio inaczej chciało podjeść do kolejnego widowiska tego reżysera.

Warner Bros

Stworzono także zestawienie najczęściej omawianych filmów w serwisie Reddit. Według Entertainment Weekly w czołówce za 2020 rok są: Tenet, Diuna, Mulan, Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan, Sonic. Szybki jak błyskawica, Wonder Woman 1984, Hamilton, Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn), Czarna wdowa i Niewidzialny człowiek.