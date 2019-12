Do sprzedaży trafi pierwszy inteligentny telewizor sygnowany logo Nokia

W latach 80. ubiegłego wieku, kiedy na rynku odbiorników telewizyjnych rządziły takie marki jak Philips czy Thomson, ówczesny CEO Nokii Kari Kairamo, zlecił przejęcie kilku europejskich producentów telewizorów. Kairamo liczył na to, że dzięki temu korporacja będzie miała szansę rozwinąć skrzydła w nowym sektorze gospodarki. Przez pewien czas rzeczywiście szło jej całkiem nieźle, przejęcia uczyniły z Nokii trzeciego największego producenta odbiorników przeznaczonych na rynek europejski. Jednak dobra passa nie trwała zbyt długo i w 1996 roku firma pozbyła się działu telewizorów.

Dziś, niemal ćwierć wieku później, na rynku znów debiutują telewizory z logo Nokia, tym razem w wersji smart. Ale nie będą produkowane w fińskich fabrykach i tak naprawdę mają niewiele wspólnego ze słynną korporacją. Jak się bowiem okazuje, wspomniane telewizory to tak naprawdę sprzęt od firmy Flipkart, która pozyskała licencję na wykorzystanie marki Nokia w inteligentnych telewizorach dystrybuowanych na indyjskim rynku.

55-calowy telewizor Nokia Ultra HD (4K) LED Smart Android TV został wyposażony w dwa 24-watowe głośniki wchodzące w skład systemu audio JBL by Harman oraz 60-herzową matrycę obsługującą technologie Dolby Vision oraz HDR10. Wspomniane technologie mają zagwarantować, że odbiornik zapewni dobre doznania audiowizualne, a pierwsi klienci będą mogli zakupić go 10 grudnia. Telewizor pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android 9 z dostępem do zasobów Sklepu Play, a jego największą zaletą ma być stosunkowo przystępna cena. Za tego 55-calowca trzeba zapłacić 41999 rupii indyjskich czyli ok. 2300 zł. Przedstawiciele Flipkart zapewniają, że to dopiero początek współpracy z Nokią i w przyszłości powstaną kolejne odbiorniki sygnowane logo tego fińskiego producenta.

Jeśli zatem w niedalekiej przyszłości natkniecie się w jakimś sklepie internetowym na inteligentne telewizory Nokii, warto mieć na uwadze to, że nie pochodzą one z fińskich fabryk. Logo na ich obudowie pojawiło się wyłącznie w ramach umowy licencyjnej nawiązanej z Flipkart, a same telewizory mają indyjski rodowód.