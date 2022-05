Doctor Strange 2 - Patrick Stewart komentuje powrót do roli Charlesa Xaviera

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Patrick Stewart powrócił do roli Charlesa Xaviera w filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu. Już na etapie zwiastunów nikt nie miał wątpliwości, że do tego dojdzie i wielu fanów spekulowało, z jaką wersją postaci mamy do czynienia. Stewart wcielił się w rolę Xaviera siedmiokrotnie od filmu X-Men z 2000 roku, do filmu Logan: Wolverine z 2017 roku. Wtedy było to pożegnanie aktora z tą postacią, ale ostatecznie widzimy go ponownie w MCU, co stało się możliwe dzięki multiwersum.

Na materiałach promujących widowisko, widzieliśmy ogromnych rozmiarów żółty wózek Xaviera, więc wszyscy odnosili to do wersji tej postaci z kreskówki X-Men z lat 90. Czy to właśnie ta wersja? Jak aktor wspomina udział w produkcji?

Cóż, to było półtora dnia pracy. - mówi Patrick Stewart w rozmowie z Variety. - Znalazłem się w zupełnie innym środowisku niż to, w którym byłem do tej pory, w którymkolwiek z filmów o X-Men. I tak jak w przypadku Picarda, byłem za to wdzięczny, bo mogłem w odświeżający sposób zastanowić się nad tym, kim był i jak odnosił się do innych. Podobnie jak w przypadku Star Trek: Picard, początkowo nie byłem pewien, czy to mądre posunięcie. Biorąc pod uwagę, że Logan był tak mocnym filmem, a my widzieliśmy, jak Xavier umiera w ramionach Hugh Jackmana. Jednak po obejrzeniu Doktora Strange'a 2 w poniedziałkowy wieczór, jestem bardzo szczęśliwy i dumny, że mogłem być tego częścią.

Dziennikarz Variety odniósł się do wielkiego wózka inwalidzkiego, którym porusza się postać. Stewart odpowiedział:

Tak, bardzo różni się od Porsche, którym jeździłem w poprzednich filmach. To był bardzo szybki, bardzo intuicyjny wózek inwalidzki. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem potwora, którego będę prowadził w tym filmie, byłem przerażony. Ale było w porządku. Działał bardzo dobrze. Musiałem go zatrzymać przed schodami. To była moja jedyna obawa, że w jakiś sposób stracę nad nim kontrolę i zjadę nim po schodach! Ale to był bardzo, bardzo inny świat niż ten z filmów o X-Menach, oczywiście z nawiązaniami tu i ówdzie. Ale byłem bardzo, bardzo szczęśliwy.

W filmie Doktor Strange spotyka grupę Illuminati z Ziemi 838. W jej skład wchodzą Charles Xavier (Patrick Stewart), Reed Richards (John Krasinski), Kapitan Marvel (Lashana Lynch), Kapitan Carter (Hayley Atwell), Black Bolt (Anson Mount) i Baron Mordo (Chiwetel Ejiofor). Chociaż widzimy sceny, w których Wanda po kolei zabija każdą z postaci, dowiedzieliśmy się, że nigdy na planie nie spotkała Stewarta i Krasinskiego. "Magia kina" - żartowała Elizabeth Olsen w rozmowie z CinemaBlend.

Doktor Strange w multiwersum obłędu - cameo

Kapitan Marvel - to wersja Marii Rambeau, przyjaciółki Carol Danvers, która poznaliśmy w jej solowym filmie. W jej alternatywnym świecie to ona została Kapitan Marvel. W rolę ponownie wciela się Lashana Lynch

